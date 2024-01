Ten zasilacz ogarnie cztery karty GeForce RTX 4090 jednocześnie

Firma Cooler Master zaprezentowała zasilacz, który obsłuży aż cztery karty graficzne GeForce RTX 4090 jednocześnie. Poznajcie model X Mighty Platinum 2800 W.

W zeszłym miesiącu firma Cooler Master zaprezentowała zasilacz X Mighty Platinum o mocy 2000 W. To potężna jednostka dla największy entuzjastów. Jednak już nie jest najmocniejszym zasilaczem w ofercie marki. Cooler Master stworzył już wersję 2800 W.

Cooler Master X Mighty Platinum 2800 W

Cooler Master przekonuje, że nowy zasilacz jest w stanie zasilić jednocześnie dwa procesory XEON lub EPYC oraz aż cztery karty graficzne GeForce RTX 4090. Same GPU w takiej konfiguracji potrzebowałyby około 1800 W mocy, więc można powiedzieć, że jest tutaj jeszcze spory zapas.

Nie znamy dokładnej specyfikacji zasilacza. Na podstawie modelu o mocy 2000 W możemy domniemywać, że będzie on wyposażony w pojedynczy wentylator oraz ciepłowody do efektywniejszego odprowadzania ciepła. Słabszy wariant pozwala na zasilanie kart graficznych z dwóch złączy 12VHPWR oraz aż sześciu 6-pinowych PCIe, ale w przypadku wersji 2800 W może dojść do zmiany.

Cooler Master X Mighty Platinum 2800 W oficjalnie zostanie zaprezentowany na targach CES 2024 w Las Vegas. W ciągu kilku najbliższych dni powinniśmy poznać cenę oraz dostępność.

Źródło zdjęć: Vinokurov Alexandr / Shutterstock.com, Cooler Master

Źródło tekstu: VideoCardz