Commodore 64 radzi sobie z kopaniem kryptowalut

Dzisiaj do kopania kryptowalut wykorzystuje się koparki ASIC, karty graficzne czy ostatnio też dyski. Jednak Ethereum da się wydobywać też na wiekowych sprzętach, np. Commodore 64.

Kopanie kryptowalut to dzisiaj niezwykle dochodowy biznes, ale są też osoby, które nadal traktują to jako pewnego rodzaju hobby. Nie tak dawno jeden z użytkowników udowodnił, że kryptowaluty da się wydobywać za pomocą wiekowego już Game Boya, który trafił na rynek w 1989 roku. Teraz jeszcze inna osoba postanowiła zrobić to samo, ale na jeszcze starszym sprzęcie, a konkretnie na Commodore 64 z 1982 roku.

Commodore 64 wyposażone jest w procesor o taktowaniu 0,985-1,023 MHz (w zależności od wersji), 64 KB pamięci RAM oraz 20 KB pamięci wbudowanej. W dniu premiery konsola kosztowała 595 dolarów, więc była zarezerwowana dla naprawdę zamożnych osób. Dzisiaj absolutnie na nikim nie robi wrażenia i nie najlepiej radzi sobie z wydobywaniem kryptowalut. Nie oznacza to, że nie było warto sprawdzić, czy w ogóle będzie to możliwe.

Po kilku zmianach konsola pozwoliła na wydobywanie kryptowalut. Robiła to z wydajnością zaledwie 0,3 H/s, gdzie wydajność kart graficznych liczona jest w MH/s, więc nie jest to w żadnym stopniu opłacalne. Co prawda zastosowanie modyfikacji SuperCPU 20 MHz 65816 pozwoliło poprawić możliwości urządzenia aż 20-krotnie, ale to nadal tylko i wyłącznie ciekawostka. Dla górników nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale przynajmniej wiemy, że jest to możliwe.

Źródło zdjęć: Bill Bertram / Wikimedia Commons

Źródło tekstu: KitGuru