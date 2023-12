Zalej swoje pamięci RAM. Twój komputer Ci podziękuje

Jesteś fanem podkręcania? Masz autorski układ chłodzenia cieczą? Lubisz RGB LED? W takim razie najnowszy sprzęt Alphacool jest właśnie dla Ciebie.

Zarówno najnowsze procesory AMD Ryzen 7000, jak i Intel Core 12., 13. i 14. generacji oraz dedykowane im płyty główne obsługują pamięci RAM DDR5. Standard ten względem poprzedniej generacji oferuje znacznie wyższe efektywne taktowania. Oznacza to więc większą wydajność w grach i programach.

Alphacool Apex RAM X4 wyceniono aż na 285 złotych

Oczywiście najwięksi entuzjaści PC nie ograniczają się do tego, co sprzęt oferuje im fabrycznie. Wtedy pora na OC, czyli podkręcanie. A w przypadku pamięci RAM DDR5 ważna jest temperatura, bowiem od pewnego pułapu zaczynają się problemy ze stabilnością. Tutaj z pomocą przychodzi Alphacool.

Alphacool Apex RAM X4 to specjalny blok wodny stworzony z myślą o pamięciach RAM, który schłodzi do czterech modułów. Wykonany został on z niklowanej miedzi i wyposażony w podświetlenie RGB LED. Do kompletu potrzebne są jeszcze specjalne radiatory z serii Alphacool Core D-RAM.

Mamy tutaj do czynienia z dwoma klasycznymi gwintami G1/4", co zapewnia pełną kompatybilność z autorskimi układami LC zarówno na miękkich, jak i twardych rurkach. Gwinty są mosiężne i poniklowane.

Alphacool Apex RAM X4 trafiły już do sprzedaży. Do wyboru jest czarna i srebrna wersja kolorystyczna. Sugerowana cena to 65 euro, czyli około 285 złotych. Tym samym będzie to raczej niszowy produkt, a większość osób zdecyduje się po prostu zamontować wentylator tak by dmuchał na pamięci RAM.

Źródło zdjęć: Alphacool

Źródło tekstu: oprac. własne