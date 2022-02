Chiński zawodnik wagi ciężkiej, który zaskoczy Cie swoją wydajnością

Jonsbo prezentuje kolejny cooler CPU klasy premium. Najnowszy model od Chińczyków cieszy oko wyglądem, ale obiecuje również wysoką wydajność, która bez problemu wystarczy na najwydajniejsze procesory Intela oraz AMD.

Po latach marazmu w 2017 roku AMD powróciło do gry na rynku procesorów. Wszystko za sprawą pierwszej generacji z rodziny Ryzen, która okazała się strzałem w dziesiątką. Zmusiło to wreszcie Intela do działania, a my w efekcie z roku na rok otrzymujemy coraz więcej rdzeni i wątków, a więc i wyższą wydajność.

Jonsbo HX6240 poskromi procesory o TDP do 240 W

Wiąże się to niestety również z większym poborem mocy, a więc i wyższymi temperaturami. Coraz więcej osób decyduje się na wymianę fabrycznego chłodzenia na rozwiązania firm trzecich. Są one zdecydowanie wydajniejsze, cichsze i umożliwiają podkręcanie. Dzisiaj pochylimy się nad modelem od chińskiego Jonsbo.

Jonsbo HX6240 to wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 162 x 105 x 120 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wadze 1035 gramów. Całość oparto na aluminiowym radiatorze, sześciu 6-milimetrowych ciepłowodach oraz autorskim 120-milimetrowym wentylatorze.

Opisywana jednostka pracuje z prędkością od 700 do 1800 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności od 32,47 do 83,04 CFM, ciśnieniu powietrza od 0,47 do 2,68 mmH2O oraz kulturze pracy do 37,5 dB(A). W zestawie dołączony jest adapter L.N.A, który obniża prędkość do maksymalnie 1100 RPM przy wydajności do 45,56 CFM, ciśnieniu do 0,86 mmH20 oraz hałasie nie większym niż 28 dB(A).

Jonsbo HX6240 przygotowany został z myślą o nowszych i starszych procesorach korzystających z gniazda Intel LGA 1200, 115x, 1700 lub 2011 oraz AMD AM4. Wśród akcesoriów otrzymujemy topową, bardzo wydajną pastę termoprzewodzącą od Thermal Grizzly i szpatułkę do jej nałożenia.

Chińczycy niestety nie zdradzili daty premiery oraz sugerowanej ceny w Europie, zakładać jednak należy okolice 200 złotych lub więcej. Jonsbo HX6240 dostępny będzie w białej i czarnej wersji kolorystycznej.

Źródło zdjęć: Jonsbo

Źródło tekstu: oprac. własne