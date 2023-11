Powrót do przeszłości. Thermalright prezentuje miedziane chłodzenie

Bez różnicy czy jesteś fanem oldskulowego wyglądu, czy małych komputerów. Thermalright pokazał ciekawe chłodzenie, które spełnia oba te podpunkty.

W przeszłości wielu producentów miało w swojej ofercie chłodzenia procesora z miedzianymi radiatorami. Z czasem jednak, wraz z większym poborem mocy CPU i rośnięciem coolerów, z tego zrezygnowano. Powód? Wysoki koszt produkcji oraz absurdalna waga, wyginająca laminat płyty głównej.

Thermalright kusi wyglądem i wzorową kulturą pracy

Wygląda jednak na to, że zdaniem Thermalright na rynku jest jeszcze miejsce na miedziane radiatory. Ich najnowsza propozycja skierowana jest do fanów niewielkich, acz wydajnych zestawów komputerowych.

Thermalright AXP90-X53 FULL to chłodzenie horyzontalne o wymiarach 95 x 95 x 53 milimetrów i masie około 600 gramów, licząc wraz z fabrycznym wentylatorem. Dostajemy tutaj cztery 6-milimetrowe ciepłowody. Miedziana podstawa została poniklowana, a więc niestraszny jej ciekły metal.

Zastosowane "śmigło" to jednostka 92-milimetrowa o grubości 15 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem typu sFDB oraz dziewięcioma łopatkami. Mowa o maksymalnej prędkości do 2700 RPM, przy wydajności do 42,3 CFM, ciśnieniu do 1,33 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 22,4 dB(A).

Opisywane chłodzenie wspiera nowsze i starsze procesory korzystające z gniazda Intel LGA 1700, 1200, 115x lub AMD AM5 i AM4. Oczywiście skierowane jest ono głównie do jednostek o niższym TDP.

Data premiery Thermalright AXP90-X53 FULL w Europie nie została zdradzona, ale powinno to nastąpić niedługo. Chłodzenie dostępne jest już u pierwszych sprzedawców na Aliexpress w cenie ok. 199 złotych.

