TeamGroup z czterema nowymi, wydajnymi SSD dla graczy

Tajwański producent SSD pochwalił się swoimi nowymi nośnikami. Kuszą one wysoką wydajnością, długą gwarancją i grafenowymi odpromiennikami ciepła.

Nowością na rynku SSD są rozwiązania korzystające z interfejsu PCI Express 5.0. Jednak jak każda nowa technologia, tak i tutaj mamy problemy wieku dziecięcego. Jedyny dostępny aktualnie kontroler - Phison E26 - charakteryzuje się bardzo wysokimi temperaturami, a dodatkowo nie wykorzystuje pełni możliwości PCIe 5.0.

Nowe SSD od TeamGroup oferują wydajność do 7400 MB/s

Tym samym sporo producentów czekając na układy od innych firm, które mają charakteryzować się lepszą specyfikacją, nadal skupia się na SSD z interfejsem PCI Express 4.0. I tak też jest w przypadku tajwańskiego TeamGroup, które pokazało cztery nowe dyski skierowane do graczy.

TeamGroup poinformowało o rozszerzeniu oferty T-Force o cztery nowe modele - G50, G50 Pro, G70 oraz G70 Pro. Producent jest dość tajemnicy jeśli chodzi o specyfikację. Wiemy tylko, że mowa o kościach 3D TLC NAND, kontrolerach od InnoGrit oraz pSLC. Modele z dopiskiem "Pro" wyposażono też w pamięć podręczną DRAM.

Seria TeamGroup T-Force G50 i G50 Pro dostępna będzie w pojemnościach 512 GB oraz 1 i 2 TB. Mowa o wydajności do 5000 MB/s dla odczytu i do 4800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Układy te wyposażono fabrycznie w niskoprofilowe, grafenowe radiatory, które zmieszczą się nawet w laptopach i konsolach.

W przypadku rodziny TeamGroup T-Force G70 i G70 Pro zobaczymy warianty 512 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Tutaj transfery wzrastają do 7400 MB/s dla odczytu i do 6800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Użytkownik będzie miał do wyboru wersje zarówno z grafenowym, jak i większym, aluminiowym radiatorem.

Opisywane nośniki półprzewodnikowe dostępne będą w sprzedaży już w grudniu 2023. Producent nie zdradza jak na razie sugerowanych cen. Wiemy jednak, że SSD objęte będą 5-letnim okresem gwarancyjnym.

