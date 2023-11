Genesis Radium 600 G2 to nowy, jeszcze lepszy mikrofon dla graczy

Szukasz nowego, porządnego mikrofonu? Bez różnicy czy jesteś graczem, czy może streamerem. Genesis Radium 600 G2 to propozycja właśnie dla Ciebie!

Chociaż pandemia COVID-19 wydaje się być już dawno za nami, to wiele osób nadal pracuje z domu. Również gry online są jednymi z najpopularniejszych tytułów. Tym samym potrzeba posiadania dobrego mikrofonu, który w jak najbardziej naturalny sposób będzie przekazywać nasz głos stała się ważna jak nigdy wcześniej.

Mikrofon Genesis Radium 600 G2 wyceniono na 399 złotych

A tak się składa, że marka Genesis poinformowała o rozszerzeniu swojej oferty. Polacy wzięli na warsztat swój ceniony mikrofon i postanowili go ulepszyć. Jest to podobno idealne rozwiązanie dla graczy i streamerów.

Genesis Radium 600 G2 to urządzenie o wymiarach 62 x 55 x 190 milimetrów i masie 408 gramów. Mowa o pojemnościowym mikrofonie o charakterystyce kardioidalnej. Producent deklaruje czułość na poziomie -36 dB, pasmo przenoszenia od 30 do 18 000 Hz oraz częstotliwość próbkowania do 48 kHz.

Na czarnej, metalowej obudowie znajdziemy złącze mini jack 3,5 mm służące do podłączenia słuchawek oraz USB typu C w celu podłączenia urządzenia do komputera. Prócz tego nie zabrakło przycisku od wyciszenia czy fizycznych pokręteł od regulacji głośności odsłuchu i czułości nagrywania.

Genesis Radium 600 G2 trafił już do sklepów z sugerowaną ceną 399 złotych. W zestawie prócz mikrofonu dostajemy statyw biurkowy, koszyk antywstrząsowy z gwintem 5/8" oraz gąbkowy pop filtr.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne