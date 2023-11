Intel Core i3-14100 trafił już do sprzedaży. Cena jest świetna

Pojawiła się pierwsza, przedpremierowa oferta sprzedaży Intel Core i3-14100. Potwierdzają się podejrzenia co do specyfikacji, a cena pozytywnie zaskakuje.

W październiku na rynku debiutowały nowe procesory, czyli rodzina Intel Raptor Lake Refresh. Jest to odświeżenie oferty Niebieskich i ostatnia generacja dla płyt głównych LGA 1700. Do tej pory do sklepów trafiły tylko flagowe modele takie jak Intel Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) i Core i5-14600K(F).

Intel Core i3-14100 wyceniono w Chinach na ok. 470 zł

Tradycyjnie już wiele osób czeka na tańszych przedstawicieli Intel Core 14. generacji. Oficjalna zapowiedź zablokowanych procesorów przewidywana jest na targi CES 2024 odbywające się na początku stycznia w Las Vegas (USA). Jednak jeden z nowych i tanich CPU trafił już do sprzedaży.

Na chińskiej platformie Goofish pojawiła się oferta sprzedaży Intel Core i3-14100. Mowa o 4-rdzeniowym i 8-wątkowym procesorze pracującym z zegarem bazowym 3,5 GHz. Całość doprawiona 12 MB pamięci podręcznej typu L3 oraz deklarowanym TDP na poziomie 60 W.

Sprzedawca zaznacza, że nie jest to finalna wersja CPU, a późna próbka inżynieryjna (QS). Specyfikacja jest jednak identyczna, a procesor jest w pełni sprawny i obsługiwany przez wszystkie płyty główne. Cena wynosi 850 renminbi, czyli około 470 złotych. Nawet dodając do tego polski VAT wygląda to bardzo atrakcyjnie.

Osobom zainteresowanym złożeniem taniego zestawu na bazie Intel Core 14. generacji radzimy wstrzymać się z zakupami do stycznia i oficjalnego debiutu w polskich sklepach. Oszczędzi Wam to kłopotów ze ściąganiem sprzętu z Chin, który na dodatek pozbawiony jest gwarancji producenta.

