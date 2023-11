AOC ma hiciora. Pora na przystępne cenowo monitory MiniLED

Technologia MiniLED wkracza wreszcie pod domowe strzechy. AOC chwali się swoim nowym, przystępnym cenowo i rozbudowanym monitorem.

Osoby śledzące rynek nowych technologii świetnie zdają sobie sprawę, że przyszłością monitorów jest OLED oraz MiniLED. W porównaniu do popularnych teraz rozwiązań technologie te oferują znacznie lepsze kolory, łącznie z głęboką czernią. Oznacza to więc wyjątkowe dobre wsparcie dla materiałów HDR.

Nowy monitor AOC ma aż 336 stref podświetlenia

Niestety wszystkie dostępne do tej pory monitory mają jeden wspólny problem - wysoką cenę. To ma się jednak zmienić. Gamingowa marka AGON, należąca do znanego producenta AOC, pochwaliła się swoim nowym, atrakcyjnie wycenionym modelem z podświetleniem typu MiniLED.

AOC GAMING Q27G3XMN/BK to 27-calowy monitor z 8-biową (+FRC) matrycą typu Fast VA i podświetleniem oferującym 336 stref wygaszania. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli i częstotliwością odświeżania do 180 Hz. Kontrast wynosi 4000:1, zaś typowa jasność to 700 cd/m2.

Producent twierdzi, że to świetny monitor dla każdego. Gracze skorzystają z technologii synchronizacji obrazu Adaptive Sync, zaś zwykli konsumenci będą cieszyli się materiałami HDR co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Wisienką na torcie jest bardzo dobre odzwierciedlenie kolorów (norma CIE 1931) - do 137,5% dla palety sRGB, do 101,3% dla DCI-P, do 101,9% dla Adobe RGB oraz do 97,4% dla NTSC.

Opisywany monitor wyposażono w regulowaną podstawę, a położenie ekranu można regulować w pionie oraz go odchylać i obracać. Panel I/O oferuje po jednym złączu HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 oraz mini-jack 3,5 mm.

AOC GAMING Q27G3XMN/BK trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce to 1780 złotych, a więc faktycznie tanio jak na monitor MiniLED. Producent udziela 3-lata gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne