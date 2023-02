Intel wycofuje popularne chipsety z serii Z690 oraz B660

Pojawiły się informacje zgodnie z którymi Intel kończy podobno z produkcją "starych" chipsetów. Producent chce się skupić na najnowszych układach.

Pierwsze procesory z rodziny Intel Alder Lake debiutowały na rynku w listopadzie 2021 roku. To one, na długo przed AMD, wprowadziły pod domowe strzechy pamięci RAM DDR5 oraz interfejs PCI Express 5.0. Wszystko za sprawą nowych płyt głównych z chipsetami z serii Intel 600 i gniazdem LGA 1700.

Intel kończy z produkcją chipsetów Z690 i B660

Wśród tych platform pojawiły się trzy główne układy - Z690, B660 oraz H610. Niemal rok później na rynek trafiły nowsze i wydajniejsze procesory Intel Raptor Lake oraz płyty główne z chipsetami z serii Intel 700.

Różnice między układami logiki Intel 600 i Intel 700 są niewielkie. Rozchodzi się głównie o linie PCI Express i porty USB. Intel Z790 względem Z690 oferuje do 20 linii PCIe 4.0, ale za to do 8 zamiast 16 linii PCIe 3.0. Prócz tego mowa o jednym więcej USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps).

Redakcja MyDrivers powołując się na swoje źródła twierdzi, że Intel poinformował producentów płyt głównych, iż kończy z produkcją chipsetów Intel Z690 oraz B660 i skupi się na Z790 oraz B760.

Oczywiście to nie oznacza, że te płyty główne momentalnie znikną ze sklepów. Zarówno Niebiescy, jak i ich partnerzy mają spore zapasy magazynowe procesorów Intel Alder Lake oraz dedykowanych im platform.

Najtańszy chipset Intel H610 nadal będzie w produkcji. Po pierwsze Intel nie wydał jego następcy, a po drugie AMD nie ma żadnej odpowiedzi w tym segmencie cenowym. Czerwoni i ich partnerzy mają obecnie w ofercie tylko drogie płyty główne. Po tanich platformach z układami AMD A620 ani widu, ani słychu.

Zobacz: AMD będzie zyskiwać, a Intel tracić udziały na rynku procesorów

Zobacz: Szalenie wydajne SSD PCIe 5.0 od GIGABYTE trafia do sprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: MyDrivers, oprac. własne