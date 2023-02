AMD będzie zyskiwać, a Intel tracić udziały na rynku procesorów

Analitycy nie mają dobrych wieści dla Intela. Zdaniem specjalistów pozycja AMD na rynku procesorów serwerowych będzie się dalej umacniać.

Większość entuzjastów nowych technologii słysząc o AMD i Intelu myśli o procesorach z serii Ryzen i Core do komputerów stacjonarnych. Obaj amerykańscy giganci działają jednak prężnie również na rynku profesjonalnym, wydając procesory do serwerów. U Czerwonych to rodzina EPYC, a u Niebieskich Xeon.

W 2023 roku coraz lepiej będą radzić sobie też układy ARM

Tego typu jednostki mają przeważnie znacznie więcej rdzeni i wątków oraz więcej kanałów dla pamięci RAM niż cywilne CPU. Prócz tego mowa o obsłudze instrukcji, które nie są potrzebne zwykłemu śmiertelnikowi.

Od 2017 roku udział AMD na rynku serwerowych procesorów sukcesywnie rośnie. W 2022 roku było to 77% dla Intela oraz 15,6% dla AMD. Analitycy z DigiTimes Research twierdzą, że w tym roku u Niebieskich wartość ta spadnie do 70,9%, a u Czerwonych wzrośnie do 20,5%.

Wśród powodów takiej sytuacji wymienia się trzy najważniejsze. Po pierwsze procesory AMD EPYC oferują więcej rdzeni niż Intel Xeon Scalable (96 vs 60). Po drugie przy tej samej liczbie rdzeni układy AMD są po prostu tańsze. Po trzecie AMD produkując u TSMC ma lepszą podaż niż Intel produkujący w swoich FABach.

Warto też zwrócić uwagę, że architektura ARM również zyskuje coraz większą popularność w serwerach. W 2021 roku było to zaledwie 3,5% procesorów, w 2022 już 6,8%, a w 2023 roku zakłada się aż 8,1%. Wszystko dzięki firmom takim jak Amazon, Ampere, Alibaba czy Marvell. Sporo może też namieszać NVIDIA zwłaszcza patrząc na wydajność ich GPU w zastosowaniach AI oraz HPC.

Jednak sam sprzęt o nie wszystko. Nikt nie będzie patrzył na czystą wydajność jeśli część kluczowego oprogramowania dostępna jest tylko na architekturze x86. To się jednak może z czasem zmienić.

