To pierwsza taka gala MMA na świecie. To będzie brutalny, ale bezkrwawy sport

Sprzęt

Chociaż przede wszystkim wyglądający dość… nieudolnie. Pamiętajmy jednak, że to dopiero początki tej dyscypliny. I chociaż zawodnicy w swoich działaniach przypominają nieco dzieci z zasłoniętymi oczami, którym ktoś kazał się bić (nie pytajcie, skąd wiem, jak to wygląda), to ma to olbrzymi potencjał.