Będzie jeszcze drożej niż myśleliśmy. Winne trzęsienie na Tajwanie

Niedawno informowaliśmy, że ceny dysków SSD w tym roku prawdopodobnie wzrosną nawet o 25 proc. w przypadku modeli dla przedsiębiorstw i około 10-15 proc. jeśli chodzi o warianty konsumenckie. Jednak rzeczywistość może być jeszcze gorsza, a wszystkiemu winne jest niedawne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Tajwan.

Eksperci przewidywali, że ceny dysków SSD wzrosną głównie z powodu mniejszej podaży. Producenci zaczęli ograniczać produkcję, aby pozbyć się zalegających egzemplarzy i tym samym wrócić do zwykłych cen. Jednak żadna analiza nie przewidziała, że na Tajwanie dojdzie do największego w tym kraju trzęsienia ziemi od 25 lat, a przecież to właśnie tam znajduje się wiele fabryk pamięci DRAM.

Doszło wręcz od tego, że krótko po trzęsieniu ziemi firmy Micron, Samsung, i SK Hynix przestały podawać ceny kontraktów na pamięci DRAM na drugi kwartał 2024 roku. To sugeruje, że może dojść do jeszcze większych podwyżek, niż przewidywano, chociaż na ten moment nie wiadomo, w jak dużym stopniu katastrofa naturalna wpłynęła na produkcję.

Dobra informacja jest tak, że epicentrum trzęsienia znajdowało się po wschodniej części Tajwanu, a większość fabryk znajduje się na zachodzie. Nie zmienia to faktu, że produkcja musiała zostać na jakiś czas wstrzymana, a to zawsze oznacza starty dla producentów.

