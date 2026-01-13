Sprzęt

Było 549 zł, a jest 287 zł. Głośnik Bose w świetnej promocji

Marka Bose uchodzi za klasę premium, jeśli chodzi o sprzęt audio. Tak niska cena urządzenia sygnowanego tym logiem jest jednak uzasadniona. Ma bowiem jeden irytujący element. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:25
Jest to niewielki głośnik, w którego przypadku producent nie chwali się jego mocą, chociaż różne źródła podają 5 W, albo 8 W. Kluczowa jest jednak wysoka jakość dźwięku, której Bose odmówić nie można. Znajdziemy tu także baterię na 6 godzin odtwarzania muzyki oraz odporność na wodę w ramach normy IPX7. 

Bose SoundLink Micro Świetny głośnik z jedną wadą

Bose SoundLink Micro

Dodatkowo głośnik ten można sparować z innymi, aby uzyskać dźwięk przestrzenny, co również jest świetną opcją. Gdzie więc ta wada? No cóż, ukrywa się ona w samej nazwie urządzenia. Ta rzecz jasna odnosi się do niewielkich wymiarów urządzenia. To jednak nie one są problemem, a złącze microUSB, które w nim znajdziemy. To właśnie jest ten element, który sprawia, że cena 287 zł staje się adekwatną. W końcu zyskujemy jakość, ale tracimy wygodę.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 

