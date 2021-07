Bose QC35 II jednak doczekają się następcy - znamy jego design

Słuchawki Bose QC35 II wbrew wcześniejszym przypuszczeniom doczekają się następcy. Urządzenie przeszło certyfikację FCC.

Bose QC35 były jednymi z pierwszy popularnych słuchawek bezprzewodowych z aktywną redukcją szumów (ANC). Szturmem zdobyły rynek, doczekały się bezpośredniego następcy w postaci Bose QC35 II, a później ukazały się Bose Noise Cancelling Headphones 700 (chwytliwa nazwa, nie?) i wyglądało na to, że to one przejmą ich miejsce w portfolio producenta. Jak się jednak okazuje, oryginalna linia wcale nie została przez producenta porzucona.

Nowy model z serii QuietComfort, Bose QC45, przeszedł właśnie certyfikację w agencji FCC. Choć z ujawnionych w ten sposób informacji nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo na temat specyfikacji słuchawek, tak załączone zdjęcia zdradzają szczegóły ich designu.

Fotografie sugerują, że Bose QC45 praktycznie nie będą się różniły od QC35 II. Jedyną większą zmianą ma być obecność złącza USB-C w miejsce starszego microUSB; cała reszta elementów, włącznie z układem przycisków, zostanie przeniesiona z poprzedników.

Niestety nie wiadomo jeszcze czy QC45 doczekają się zmian "pod maską", czy też mają być tylko przygotowanym po kosztach refreshem modelu QC35 II dla fanów starszego designu. Ze swojej strony obstawialibyśmy raczej tę drugą opcję, jednak tutaj na potwierdzenie musimy czekać do oficjalnej premiery słuchawek.

Źródło zdjęć: Bose, FCC, GSMArena

Źródło tekstu: GSMArena, FCC