Sony WF-1000XM4 - nowe słuchawki z ANC pozują na renderach

Sony w dzisiejszych czasach kojarzy się może głównie z PlayStation, ale japoński producent ma w swoim portfolio również inne produkty, które cieszą się dużym uznaniem. Wśród nich znajdziemy słuchawki z aktywną redukcją szumów, powszechnie uważane za jedne z lepszych na rynku. Już wkrótce ich oferta powinna poszerzyć się o nowy model: Sony WF-1000XM4, który zastąpi WF-1000XM3.

Sony WF-1000XM4 będą słuchawkami TWS klasy premium. Do sieci trafiły właśnie rendery, z których dowiadujemy się, jak nowy model będzie się prezentował. Jak się okazuje, producent szykuje w tym zakresie duże zmiany względem poprzednika. Sony WF-1000XM4 będą wyraźnie mniejsze od starszych generacji, a kopułki nie będą miały kształtu podłużnych pastylek - zamiast tego będą okrągłe. Wygląda także na to, że powróci sterowanie gestami, a powierzchnia dotykowa zajmie większą część obudowy.

Co ciekawe, mimo mniejszych gabarytów, Sony WF-1000XM4 mają dostać większy akumulator o pojemności 140 mAh. Pojawi się także funkcja ładowania bezprzewodowego oraz - choć to akurat najmniejsze zaskoczenie - aktywna redukcja szumów. Nie wiemy natomiast ile nowe słuchawki będą kosztować, ani kiedy trafią na rynek. Tego prawdopodobnie dowiemy się na początku czerwca, na kiedy to spodziewana jest ich oficjalna prezentacja.

