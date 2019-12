Bose SoundSport Wireless to najwygodniejsze bezprzewodowe słuchawki sportowe

Kiedy dostałem informację, że istnieje możliwość przetestowania sportowych słuchawek dousznych, zacząłem mocno kręcić głową. Do momentu zobaczenia ich na zdjęciu. Bose Soudsport Wireless mają coś, czego dzisiaj wiele modeli nie oferuje – skrzydełka! Tylko tyle i aż tyle. Dla mnie była to wystarczająco ważna cecha, aby bez wahania podać adres do wysyłki. Później okazało się, że słuchawki mają znacznie więcej tego typu małych, ale bardzo istotnych elementów działających na ich korzyść.