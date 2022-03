Biedronka z tanią elektroniką. Koniec kłopotów dla milionów Polaków

Biedronka znów wprowadza tanią elektronikę do swojej oferty. Tym razem jest to jedno urządzenie, ale bardzo dopasowane do zmian technologicznych zachodzących w Polsce. Od poniedziałku w sklepach Biedronka dostępny będzie niedrogi dekoder DVB-T2 HEVC marki techbite.

Już od poniedziałku, 4 kwietnia w sklepach sieci Biedronka dostępny będzie dekoder telewizji naziemnej DVB-T2 HEVC marki techbite.

Urządzenie kusi niską ceną i może zainteresować zwłaszcza posiadaczy starszych odbiorników, które nie są przystosowane do odbioru nowego standardu. Nowy format DVB-T2 HEVC zastąpić ma obowiązujący obecnie standard DVB-T. Przełączenia już trwają, a ostatni region Polski zostanie przystosowany do nowej technologii 27 czerwca. Niestety, dla użytkowników kilkuletnich lub starszych telewizorów, które nie mają nowszego tunera, wiąże się to z utratą dostępu do programów telewizyjnych.

Biedronka wychodzi naprzeciw swoim klientom i w przystępnej cenie 79,90 zł proponuje dekoder marki techbite. To dobra okazja, bo ten sam sprzęt jej producent – firma mPTech – oferuje w swoim sklepie za 99 zł.

Dekoder techbite DVB-T2 HEVC w Biedronce – jakie ma możliwości?

Dekoder techbite umożliwia odbiór programów telewizji cyfrowej w nowym standardzie DVB-T2 z kodekiem HEVC. Umożliwia na wyświetlanie obrazu w formacie Full HD i ma dodatkowe oferuje funkcje – elektroniczny przewodnik po programach (EP), nagrywanie programów, a także cofanie-powtarzanie scen (funkcja Timeshift).

Dekoder DVB-T2 techbite jest urządzeniem o wymiarach 140 x 80 x 30 mm. Na przednim panelu znajduje się wyświetlacz LED i łatwo dostępny port USB. Sprzęt z Biedronki wyposażony jest też w port HDMI, wejście antenowe i popularny SCART (Euro), dzięki czemu dekoder będzie działał z wieloma telewizorami, nawet starszego typu.

Dekoderem można sterować za pomocą pilota z zestawu oraz dzięki przyciskom fizycznym na obudowie.

