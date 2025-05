Biedronka przeżyje oblężenie. Wystawiła świetny sprzęt za ułamek ceny

W internetowym sklepie Biedronka Home co jakiś czas dostępne są flash deals, czyli szybkie promocje, dostępne tylko przez tydzień. Teraz sklep wrzucił tam bardzo ciekawy sprzęt znanego producenta. To świetna okazja, jeśli szukacie solidnego odkurzacza pionowego.

Promocja w Biedronce

W tym tygodniu, w ramach szybkich promocji, w sklepie Biedronka Home dostępny jest odkurzacz pionowy Dreame Mova J10. Ten został przeceniony z kwoty 499 zł na 349 zł. Szybkie sprawdzenie porównywarek cenowych ujawnia, że jest to w tym momencie najniższa oferta na rynku. W innych sklepach ten sam model to wydatek od 449 do nawet 649 zł.