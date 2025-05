Biedronka przeceniła fajne urządzenie. Miażdżące to mało powiedziane

Jeśli pragniesz wycisnąć z życia jak najwięcej, to istnieje spora szansa, że to urządzenie bardzo ci się spodoba. Wyciskarka wolnoobrotowa to coś, co powinno znaleźć się na blacie twojej kuchni właśnie teraz, kiedy po zimie, chcesz zadbać o swoje zdrowie jeszcze bardziej gorliwie.