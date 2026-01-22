Biedronka rzuciła od 12,99 do 69,99 zł. Aż żal nie sprawdzić
Biedronka odpaliła promocję na przydatne akcesoria do telefonów i innych urządzeń mobilnych. Ceny zaczynają się już od 12,99 zł.
Promocje na elektronikę w dyskontach nie są niczym nowym. Często można w nich złapać naprawdę niezły sprzętów, który zadowoli gusta większość użytkowników, i to w niewygórowanej cenie. Teraz taka wyprzedaż trwa właśnie w Biedronce i obejmuje kable USB, ładowarki oraz powerbanki.
Powerbank Hykker w Biedronce za 69,90 zł
Szczególnie ciekawie prezentuje się oferta na powerbanki marki Hykker w cenie 69,90 zł. Te wyposażone są w dwa porty: jeden z USB-C oraz jeden USB-A. Oferuje pojemność 20,000 mAh oraz ładowanie z maksymalną mocą 22,5 W. Nie jest to może szczególnie imponująca wartość, ale jest w pełni wystarczająca dla większości użytkowników. Nadal pozwala dość sprawnie naładować telefon.
Oprócz tego w Biedronce dostępne są ładowarki w cenie 19,99 zł. Do wyboru są dwa modele. Pierwszy ma dwa porty USB-A oraz moc 12 W. Drugi to jeden port USB-C, ale już moc 20 W.
No i wreszcie w sklepie z owadem w logo możecie też kupić kable USB w cenie zaledwie 12,99 zł za sztukę. Każdy z nich ma długość 1,5 metra. Do wyboru są trzy wersje: USB-A na USB-C, USB-A na Lightning oraz USB-C na USB-C. Wszystkie wymienione akcesoria dostępne są w charakterystycznych, pastelowych kolorach.