Biedronka rzuciła od 12,99 do 69,99 zł. Aż żal nie sprawdzić

Promocje na elektronikę w dyskontach nie są niczym nowym. Często można w nich złapać naprawdę niezły sprzętów, który zadowoli gusta większość użytkowników, i to w niewygórowanej cenie. Teraz taka wyprzedaż trwa właśnie w Biedronce i obejmuje kable USB, ładowarki oraz powerbanki.

Powerbank Hykker w Biedronce za 69,90 zł

Szczególnie ciekawie prezentuje się oferta na powerbanki marki Hykker w cenie 69,90 zł. Te wyposażone są w dwa porty: jeden z USB-C oraz jeden USB-A. Oferuje pojemność 20,000 mAh oraz ładowanie z maksymalną mocą 22,5 W. Nie jest to może szczególnie imponująca wartość, ale jest w pełni wystarczająca dla większości użytkowników. Nadal pozwala dość sprawnie naładować telefon.

Oprócz tego w Biedronce dostępne są ładowarki w cenie 19,99 zł. Do wyboru są dwa modele. Pierwszy ma dwa porty USB-A oraz moc 12 W. Drugi to jeden port USB-C, ale już moc 20 W.