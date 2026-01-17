Sprzęt

Biedronka dopieszcza zmotoryzowanych. Tylko 129 zł a sprawdzi się doskonale

Biedronka przyszykowała zimową ofertę dla kierowców. Już teraz internetowym sklepie czeka na zmotoryzowanych tani, a dobry sprzęt.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:48
Wideorejestrator Tracer Snap 3.5S-WF za 129 zł

Dzisiaj każdy kierowca powinien mieć w samochodzie kamerkę internetową. Chociaż liczba wypadków w Polsce spada, to wciąż drogi dalekie są od bezpiecznych. Tymczasem polskie prawo dopuszcza materiał nagrany wideorejestratorem jako dowód w sprawie. 

Jeśli kamerki wciąż nie masz, to teraz jest okazja, aby te zaległości nadrobić. W internetowym sklepie Biedronka Home dostępny jest tani, a jednocześnie solidny model, który powinien zadowolić potrzeby większości użytkowników.

Tym modelem jest Tracer Snap 3.5S-WF. Wideorejestrator pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 3200 × 1800 pikseli przy kącie widzenia 126 stopni. Ma tryb nocny, złącze USB-C, G-Sensor, wbudowany mikrofon i głośnik oraz funkcję nagrywania w pętli na karcie microSD.

Przy tym wszystkim urządzenie ma nowoczesny, kompaktowy wygląd. Dzięki obecności Wi-Fi kamerką można zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej. Cena to 129 zł (najniższa cena 30 dni przed obniżką to 199 zł). Promocja trwa aż do 7 marca lub do wyczerpania zapasów.

Tracer Snap 3.5S-WF
129,00 zł
telepolis
biedronka wideorejestrator Biedronka Home gazetka biedronki okazje biedronka Tracer Snap 3.5S-WF
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: oprac. własne