Biedronka dopieszcza zmotoryzowanych. Tylko 129 zł a sprawdzi się doskonale
Biedronka przyszykowała zimową ofertę dla kierowców. Już teraz internetowym sklepie czeka na zmotoryzowanych tani, a dobry sprzęt.
Wideorejestrator Tracer Snap 3.5S-WF za 129 zł
Dzisiaj każdy kierowca powinien mieć w samochodzie kamerkę internetową. Chociaż liczba wypadków w Polsce spada, to wciąż drogi dalekie są od bezpiecznych. Tymczasem polskie prawo dopuszcza materiał nagrany wideorejestratorem jako dowód w sprawie.
Jeśli kamerki wciąż nie masz, to teraz jest okazja, aby te zaległości nadrobić. W internetowym sklepie Biedronka Home dostępny jest tani, a jednocześnie solidny model, który powinien zadowolić potrzeby większości użytkowników.
Tym modelem jest Tracer Snap 3.5S-WF. Wideorejestrator pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 3200 × 1800 pikseli przy kącie widzenia 126 stopni. Ma tryb nocny, złącze USB-C, G-Sensor, wbudowany mikrofon i głośnik oraz funkcję nagrywania w pętli na karcie microSD.
Przy tym wszystkim urządzenie ma nowoczesny, kompaktowy wygląd. Dzięki obecności Wi-Fi kamerką można zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej. Cena to 129 zł (najniższa cena 30 dni przed obniżką to 199 zł). Promocja trwa aż do 7 marca lub do wyczerpania zapasów.