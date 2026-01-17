Biedronka dopieszcza zmotoryzowanych. Tylko 129 zł a sprawdzi się doskonale

Wideorejestrator Tracer Snap 3.5S-WF za 129 zł

Dzisiaj każdy kierowca powinien mieć w samochodzie kamerkę internetową. Chociaż liczba wypadków w Polsce spada, to wciąż drogi dalekie są od bezpiecznych. Tymczasem polskie prawo dopuszcza materiał nagrany wideorejestratorem jako dowód w sprawie.

Jeśli kamerki wciąż nie masz, to teraz jest okazja, aby te zaległości nadrobić. W internetowym sklepie Biedronka Home dostępny jest tani, a jednocześnie solidny model, który powinien zadowolić potrzeby większości użytkowników.

Tym modelem jest Tracer Snap 3.5S-WF. Wideorejestrator pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 3200 × 1800 pikseli przy kącie widzenia 126 stopni. Ma tryb nocny, złącze USB-C, G-Sensor, wbudowany mikrofon i głośnik oraz funkcję nagrywania w pętli na karcie microSD.