Biedronka śmiga z przecenami. Po to urządzenie ustawiają się kolejki

Nie trzeba chyba już nikogo przekonywać o tym, że warto mieć na swoim wyposażeniu kamerę, która rejestruje każde niebezpieczne zdarzenie na drodze lub parkingu. Mała rzecz, a może poratować w potrzebie kierowcę. W dniach od 26 marca do 1 kwietnia 2025, nowoczesny wideorejestrator, kupimy w Biedronce za 179 złotych. Cena regularna urządzenia to 259 złotych, zatem, jeśli chcemy zaoszczędzić, to warto się zdecydować na zakup właśnie w tym okresie.