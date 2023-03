Biedronka z nowością. Jak Thermomix, ale taniej niż Lidlomix

Biedronka rzuca wyzwanie Thermomixowi i Lidlomixowi. W ofercie sklepu pojawił się robot kuchenny, który jest tańszy od obu konkurentów.

Biedronka to kolejna marka, która dołącza do walki o serca, umysły i portfele polskich użytkowników, którzy planują zakup wielofunkcyjnego robota kuchennego. W ofercie sklepu pojawiło się urządzenie, które jest konkurencją dla Thermomixa oraz Monsieur Cuisine Smart, czyli popularnego Lidlomixa. Na dodatek jest od nich tańsze.

Biedromix, czyli Eldom Perfect Mix 2

Co prawda w przypadku Biedronki nie jest to urządzenie produkcji własnej. Sklep do oferty sklepu internetowego Biedronka Home dorzucił roboty marki Eldom. Są to urządzenia Perfect Mix oraz Perfect Mix 2, przy czym dużo ciekawiej prezentuje się model z dwójką nazwie, który jest nowszy i bardziej funkcjonalny.

Eldom Perfect Mix 2 to wielofunkcyjne urządzenie z wbudowanym WiFi, co pozwala na aktualizowane bazy przepisów przez internet. Robot wyposażony jest w 12-stopniową regulację prędkości, funkcję obrotów wstecznych, regulację temperatury w zakresie od 37 do 120 stopni, wbudowaną wagę kuchenną do 5 kg, a także 5-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD, na którym można wyświetlać przepisy krok po kroku. Aktualnie w bazie znajduje się 351 receptur, ale producent zapewnia, że jest ona przez cały czas aktualizowana.

Biedromix, o ile możemy go tak nazywać, pozwala na: gotowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, podsmażanie, prażenie, odgrzewanie, szatkowanie, miksowanie, kruszenie lodu, ważenie, wyrabianie, spienianie, podtrzymywanie temperatury, siekanie, mielenie, wyparzanie, emulgowanie, konwitowanie, sous vide, deglasowanie, ubijanie, blendowanie oraz rozpuszczanie, więc nie ma czego się wstydzić na tle konkurentów. Wyposażony jest w silnik o mocy 600 W oraz grzałkę o mocy 1000 W. Zakres obrotów to 100-1500 obr./min. Warto wspomnieć też o misie ze stali szlachetnej o pojemności 3,5 litra (pojemność robocza to 2 litry).

Eldom Perfect Mix 2 ma wymiary 32,5 × 39 × 27,5 cm i masę nettoo 7,1 kg. Urządzenie jest aktualnie dostępne w sklepie internetowym Biedronka Home w cenie 1999 zł, więc 3-krotnie niższej niż Thermomix i o kilkaset złotych niższej niż Lidlomix.

Źródło zdjęć: własne, Eldom