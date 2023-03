Bimber z Thermomixa? Proszę bardzo, wystarczy ten gadżet

Thermomix pozwala na przygotowanie różnych potraw. Wszystko zależy od wyobraźni i inwencji użytkowników. Jednak czasami wymagane może być odpowiednie akcesorium, np. destylator.

Thermomix ma wielu fanów i przeciwników. Niezależnie po której stronie barykady się znajdujesz, to jednego robotowi kuchennemu nie można odmówić. Jest to sprzęt dość uniwersalny, który pozwala na przygotowanie wielu różnych potraw od jednogarnkowych, do ciast i pizz. Do tej listy możemy też dodać bimber, o ile wyposażysz się w odpowiedni gadżet.

Alkohol z Thermomixa

Tym gadżetem może być NaturaTMmix, czyli destylator do Thermomixa TM6. Przez przypadek trafiliśmy na niego na Amazonie i na tyle nas zaciekawił, a trochę też rozbawił, że postanowiliśmy o nim napisać. Nie jest to oficjalne akcesorium, ale niemiecki producent — marka Driver13 — zapewnia o wysokiej jakości wykonania. Urządzenie można wykorzystać do produkcji wody destylowanej, hydrolatów, aromatów, perfum, a także alkoholi, o ile są one na użytek własny (według polskiego prawa).

Urządzenie wyposażone jest w termometr analogowy, co w połączeniu z samym Thermomixem pozwala precyzyjnie kontrolować temperaturę. Dostrzegam jednak dwa problemy z urządzeniem. Przy misie o pojemności 2,2 litra wyjdzie stosunkowo niewiele destylatu. Druga kwestia to cena. Akcesorium kosztuje aż 1375 zł i wydaje się po prostu nieopłacalne. W tej cenie można zakupić lepsze zestawy do destylacji, więc NaturaTMmix może traktować jedynie w formie zabawnej ciekawostki.

Źródło zdjęć: Guillem de Balanzo / Shutterstock.com