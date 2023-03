Thermomix niebawem w świetnej promocji. Ale trzeba się spieszyć

Chcesz kupić Thermomixa, ale kwota 5995 zł jest zbyt wysoka? Firma Vorwerk szykuje w Polsce czasową promocję, dzięki której zakup robota będzie łatwiejszy.

Na początku roku inflacja dopadła też Thermomixa. Chociaż robot kuchenny już nie należał do urządzeń tanich, to jego cena wzrosła o 250 zł do kwoty 5995 zł. Nie da się ukryć, że dla wielu Polaków jest to suma po prostu nieosiągalna, tym bardziej że chodzi przecież o sprzęt AGD. Jednak firma Vorwerk szykuje w Polsce promocję, dzięki której zakup Thermomixa będzie łatwiejszy.

Thermomix w promocji

Według naszych informacji w najbliższych dniach Vorwerk Polska uruchomi promocję, w ramach której każdy będzie mógł kupić Thermomixa w ratach 0 procent. Nasze źródła donoszą, że oferta zostanie uruchomiona 10 marca i potrwa do 26 marca, więc czasu na skorzystanie z niej nie będzie wiele. Do wyboru będą dwa warianty promocji: 10 rat 0 procent lub 20 rat 0 procent. Oznacza to kolejno ratę około 600 lub 300 zł miesięcznie.

Thermomix cieszy się w Polsce ogromną popularnością i sprzedaje się w niesamowitym tempie. W samym 2022 roku kupiliśmy w sumie 246 707 urządzeń i to nawet pomimo stosunkowo wysokiej ceny, wynoszącej na tamten czas aż 5745 zł. Dzięki temu plasujemy się w czołówce krajów europejskich pod względem sprzedaży robota. Dzisiaj urządzenie jest jeszcze droższe, ale nic nie wskazuje, aby jego popularność miała spaść.

Źródło zdjęć: Vorwerk/Thermomix

Źródło tekstu: własne