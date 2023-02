Thermomix stał się jeszcze droższy. Znamy nową cenę

Zgodnie z zapowiedziami firmy Vorwerk w Polsce wzrosła cena robota kuchennego Thermomix TM6. Na szczęście podwyżka nie jest aż tak duża.

Thermomix sprzedaje się w Polsce w szaleńczym tempie. W samym 2022 roku kupiliśmy w sumie 246 707 urządzeń i to nawet pomimo stosunkowo wysokiej ceny, wynoszącej aż 5745 zł. Polacy pokochali Thermomixa i nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić. Nie powinna przeszkodzić w tym nawet podwyżka, która nie jest aż tak duża, jak można było się spodziewać.

Thermomix będzie droższy. Wiemy, o ile

O podwyżce cen Thermomixa w Polsce jako pierwsi informowaliśmy w połowie stycznia. Kilka tygodni później sama firma Vowerk potwierdziła, że od lutego cena za robota zostanie podniesiona. Wtedy nie wiedzieliśmy, jak duża będzie podwyżka, ale teraz już wszystko wiemy. Robot już sprzedawany jest drożej. Na szczęście wzrost ceny nie jest drastyczny. Thermomix TM6 podrożał o 250 zł, czyli aktualnie zapłacimy za niego kwotę 5995 zł.

To już druga taka podwyżka w ciągu kilku miesięcy. Po raz pierwszy Thermomix TM6 podrożał w wakacje 2022 roku. Wtedy wzrost również wynosił 250 zł, więc w sumie robot w nieco ponad pół roku stał się droższy aż o 500 zł, czyli niemal 10 proc. swojej pierwotnej wartości. Taka podwyżka będzie już odczuwalna w portfelach osób, które planują zakup robota kuchennego marki Vorwerk.

Przy okazji do 28 lutego trwa promocja, w ramach której do każdego zakupionego Thermomixa TM6 otrzymacie za darmo kamionkę, sygnowaną marką Vorwerk. Jej wartość rynkowa to około 200 zł.

Źródło zdjęć: Vorwerk

Źródło tekstu: własne