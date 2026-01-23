Sprzęt

To urządzenie zapewni ciepłą wodę z fotowoltaiki przez cały rok

Axinar SolBox to sposób na to, aby wykorzystać każdy wat wytworzony przez panele słoneczne i to nawet wtedy, kiedy nasz falownik zostanie wyłączony. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:44
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To urządzenie zapewni ciepłą wodę z fotowoltaiki przez cały rok

Fotowoltaika może produkować energię przez cały rok, chociaż rzecz jasna zimą jest jej o wiele mniej. Jednak latem też musimy się mierzyć z pewnymi problemami, takimi jak odłączenie falownika. Jednak Axinar SolBox będzie na nie całkowicie odporny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Axinar SolBox

Wszystko dlatego, że urządzenie to będzie bezpośrednio podłączone do paneli fotowoltaicznych. W ten sposób energia bezpośrednio z nich będzie odpowiedzialna za podgrzewanie wody. Rozwiązanie to ma być dostępne w wariantach Light, Family, Pro i Custom. Każdy z nich ma być dostosowany do ogrzania coraz to większego zbiornika z wodą w zakresie od 100 do 500 litrów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem FRANKE Antea AZG 611-86 114.0676.243 Beżowy 50x86
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem FRANKE Antea AZG 611-86 114.0676.243 Beżowy 50x86
0 zł
912.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 912.99 zł
Zlewozmywak jednokomorowy FRANKE Maris MRG 110-37 125.0687.249 Onyx 40.3x43.3
Zlewozmywak jednokomorowy FRANKE Maris MRG 110-37 125.0687.249 Onyx 40.3x43.3
0 zł
1182 zł - najniższa cena
Kup teraz 1182 zł
Zlewozmywak BLANCO Claron 500-U 523386 Stal Durinox
Zlewozmywak BLANCO Claron 500-U 523386 Stal Durinox
0 zł
2520 zł - najniższa cena
Kup teraz 2520 zł
Advertisement

Warto tu dodać, że w razie braku słońca, lub niedostatecznego nasłonecznienia woda będzie ogrzewana za pomocą energii elektrycznej z sieci. Ceny mają natomiast wahać się od 806 euro, do 2323 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje od 3400 zł, do 9800 zł. 

Tu jednak pozostaje pytanie: czy system ten będzie efektywniejszy od kolektorów słonecznych, które również mogą współpracować z grzałkami elektrycznymi w razie braku słońca? Tego niestety nie wiem, a jest kluczową kwestią jeśli chodzi o sensowność stosowania tej technologii. 

Image
telepolis
fotowoltaika OZE Axinar SolBox Axinar
Zródła zdjęć: Axinar