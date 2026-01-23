To urządzenie zapewni ciepłą wodę z fotowoltaiki przez cały rok
Axinar SolBox to sposób na to, aby wykorzystać każdy wat wytworzony przez panele słoneczne i to nawet wtedy, kiedy nasz falownik zostanie wyłączony.
Fotowoltaika może produkować energię przez cały rok, chociaż rzecz jasna zimą jest jej o wiele mniej. Jednak latem też musimy się mierzyć z pewnymi problemami, takimi jak odłączenie falownika. Jednak Axinar SolBox będzie na nie całkowicie odporny.
Axinar SolBox
Wszystko dlatego, że urządzenie to będzie bezpośrednio podłączone do paneli fotowoltaicznych. W ten sposób energia bezpośrednio z nich będzie odpowiedzialna za podgrzewanie wody. Rozwiązanie to ma być dostępne w wariantach Light, Family, Pro i Custom. Każdy z nich ma być dostosowany do ogrzania coraz to większego zbiornika z wodą w zakresie od 100 do 500 litrów.
Warto tu dodać, że w razie braku słońca, lub niedostatecznego nasłonecznienia woda będzie ogrzewana za pomocą energii elektrycznej z sieci. Ceny mają natomiast wahać się od 806 euro, do 2323 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje od 3400 zł, do 9800 zł.
Tu jednak pozostaje pytanie: czy system ten będzie efektywniejszy od kolektorów słonecznych, które również mogą współpracować z grzałkami elektrycznymi w razie braku słońca? Tego niestety nie wiem, a jest kluczową kwestią jeśli chodzi o sensowność stosowania tej technologii.