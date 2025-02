ASUS stworzył nietypową mysz. Robi coś zaskakującego

ASUS wywęszył okazję na nowy typ myszki

ASUS Adol 14 Air Fragrance Edition to mysz ze specjalną funkcją w postaci magnetycznie doczepionego dyfuzora olejków eterycznych z dodatkową podstawką. Podstawka reaguje na ciepło wytwarzane przez laptopa i w kontakcie z nim wypuszcza aromat z olejków. Myszka w swojej podstawce posiada zbiorniczek na olejki, który można potem wyczyścić, a później napełnić na nowo jednym z wielu możliwych olejków, tak aby spersonalizować zapach pod siebie. Interesujące jest to, jak inwazyjne są to zapachy i czy faktycznie czyszczenie zbiorniczka będzie tak bezproblemowe.