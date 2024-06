ASUS ROG Ally X - oficjalna cena jak w optymistycznych przeciekach

ASUS zapowiedział oficjalnie, że ROG Ally X zobaczymy już jutro, 2 czerwca. Nowa konsola pozwoli na ganie nawet przez 8 godzin bez szukania gniazdka czy powerbanka. Wiemy o niej już wszystko.

Fani mobilnego grania w pecetowe tytuły już zacierają ręce. To ostatnie chwile przed premierą ulepszonej wersji Asus ROG Ally X 2024. Kluczowe zmiany to dwukrotnie pojemniejszy dysk (teraz 1TB) i — fanfary — dwukrotnie pojemniejszy akumulator. Zamiast 40 Wh, teraz dostajemy imponujące 80 Wh, które deklasuje całą konkurencję.

Dla przypomnienia Steam Deck OLED oferuje 50 Wh, w Lenovo Legion Go dostajemy 49,2 Wh, a w MSI Claw 53 Wh. Konsola nie przytyła przy tym znacząco, bo czymże jest dodatkowe 70 gramów w imię dwukrotnie dłuższego czasu pracy? Teraz to nawet 8 godzin nieprzerwanej rozrywki. Aha i jeszcze jeden istotny detal, pojemność pamięci RAM wzrosła z 16 do 24 GB — to o 50% więcej niż u konkurentów.

Oficjalna specyfikacja Asus ROG Ally X:

Model: ALLY-RC72LA-0021AZ1

Rozmiar ekranu: 7-calowy, Gorilla Glass Victus, FHD (1920 x 1080) 16:9; IPS, 120Hz, 7ms; 500 nitów; Kontrast 1200:1; 100% sRGB; Technologia FreeSync Premium, 10-punktowy multi-touch

Procesor: AMD Ryzen Z1 Extreme Processor (architektura Zen 4 z procesem 4nm, 8 rdzeni, 16 wątków, 24 MB pamięci podręcznej, do 5,1 GHz w trybie boost)

Karta graficzna: AMD Radeon Graphics (AMD RDNA 3, 12 jednostek obliczeniowych, do 2,7 GHz, do 8,6 Teraflops)

Pamięć RAM: 2x 12 GB LPDDR5, wlutowane na płycie

Dysk twardy: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)

Łączność: Wi-Fi 6E z potrójnym pasmem 2x2, Bluetooth 5.2

System operacyjny: Windows 11 Home

Złącza: 1x Thunderbolt 4 (kompatybilny z DisplayPort, Power Delivery), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (wsparcie dla DisplayPort i PD), czytnik kart microSD UHS-II, gniazdo słuchawkowe JACK 3,5 mm

Inne: głośniki z technologią Smart Amplifier, mikrofon,

Wymiary: 28 x 11,1 x 2,47-3,69 cm, masa 670 gramów

Akumulator: 80 watogodzin, 4-komorowy.

Cena Asus ROG Ally X

I tutaj dzieje się najwięcej dobrego, bo producent postanowił nie zmieniać ceny względem poprzednika w wariancie z Ryzen Z1 Extreme. To nadal 799 dolarów. Dla przypomnienia, w Polsce dystrybutorzy „przetłumaczyli” tę cenę na 2999 zł w przypadku starszego modelu i nie należy się spodziewać by tegoroczny wariant przekroczył tę kwotę. Podstawowa wersja konsoli kosztuje 1999 zł.

Zobacz: ASUS ROG Ally – test. Zachwyca, by wkurzyć

Źródło zdjęć: VideoCardz / Telepolis

Źródło tekstu: Momoshop, VideoCardz, oprac. wł