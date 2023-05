ASUS pokazał komputer bez kabli. Taką chciałbym przyszłość

ASUS zaprezentował Projekt Avalon 2.0, który mam nadzieję stanie się przyszłością desktopów Czemu? Bo to komputer bez widocznych kabli.

ASUS pokazał na targach Computex 2023 kilka ciekawych rzeczy. Pisałem już o karcie graficznej bez tradycyjnego złącza zasilania oraz najmocniejszej na rynku wersji GeForce'a RTX 4090, a teraz przyszła kolej na Projekt Avalon 2.0, czyli PC-ta bez kabli.

ASUS Projekt Avalon 2.0

Jeśli kiedykolwiek składaliście komputer, to wiecie, że chociaż nie jest to zadanie szczególnie trudne, to jednak odpowiednie ułożenie kabli wymaga już trochę wprawy. Stworzenie eleganckiego i minimalistycznego zestawu jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. ASUS ma na to rozwiązanie i jest nim właśnie Projekt Avalon 2.0.

Projekt Avalon 2.0 to koncepcja stworzenia komputera bez widocznych przewodów. Pierwszym elementem jest już wspominana karta graficzna pozbawiona tradycyjnego złącza zasilania. Zamiast tego całą energię czerpie z płyty głównej, co wymagało stworzenia specjalnego portu za PCI-Express. Dzięki temu wygląd komputera nie jest psuty przez kabel zasilania GPU.

Ale na tym nie koniec. Część Projektu Avalon 2.0 jest też specjalna płyta główna, w której wszystkie złącza zasilania znajdują się na spodzie. Nie dość, że ułatwia to pociągnięcie przewodów we wszystkie wymagane miejsce, to jeszcze sprawia, że nie są one widoczne. W ten sposób zbudowanie komputera, który wygląda prosto i minimalistycznie jest niezwykle proste. Wygląda to bardzo imponująco.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz więcej płyt głównych, zasilaczy i kart graficznych, które będą wspierać tego typu koncepcje. Chciałby, aby stało się to standardem. To, w jaki sposób składamy komputery, wymaga pewnego odświeżenia, a Projekt Avalon 2.0 robi to doskonale.

Źródło zdjęć: własne