Nowe MacBooki z układami Apple M3 jeszcze nie w tym roku

W przyszłym tygodniu Apple zaprezentuje nowe iPhone'y 15 Pro. Bez wątpienia jedną z ważniejszych nowości w nich będzie układ A17 Bionic, produkowany w litografii 3 nm. Niedawne plotki sugerowały, że w tym roku doczekamy się też nowych MacBooków Pro i Air, ale najwyraźniej na te będziemy musieli jeszcze poczekać.

Pogłoski sugerowały, że A17 Bionic nie będzie jedynym, tegorocznym układem firmy z Cupertino, który zostanie wyprodukowany w litografii 3 nm. Do sprzedaży miały trafić też MacBooki Pro i Air z procesorem Apple M3, który również ma powstawać w ramach tego samego procesu technologicznego. Teraz wydaje się to mało prawdopodobne.

Takie informacje przekazał Ming-Chi Kuo, który jest znanym analitykiem rynku. Jego zdaniem jest bardzo niewielka szansa na nowe MacBooki w tym roku. Apple prawdopodobnie nie zorganizuje kolejnego wydarzenia, które skupiałoby się tylko na komputerach i na te będziemy musieli poczekać przynajmniej do przyszłego roku.

看起來到今年年底前,Apple應該都不會發售新款的MacBook (配備M3系列處理器) 機型了

==

It seems that Apple will not launch new MacBook models (equipped with M3 series processors) before the end of this year.