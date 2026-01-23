Sprzęt

Czego Apple nie dał w iPhone, dołożyli na zapleczu Chińczycy

Entuzjaści ze sklepu elektronicznego w Chunach dokonali niezwykłej modyfikacji iPhone'a Air, dodając do niego slot na fizyczną kartę SIM. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:22
0
Informację o projekcie ujawnił znany leaker Ice Universe, pokazując zdjęcia w pełni funkcjonalnego urządzenia z tacką SIM umieszczoną obok portu USB-C.

Zmniejszyli wibrację, dali czytnik SIM

iPhone Air to pierwszy smartfon Apple, który na całym świecie sprzedawany jest tylko w wersji eSIM. W płaskiej konstrukcji 5,6 mm zabrakło po prostu miejsca na tradycyjną tackę SIM. Ale czy rzeczywiście? Czego nie udało się dokonać Apple, zrobili zdolni pracownicy ze sklepu elektronicznego w dzielnicy Huaqiangbei w Shenzhen.

Aby znaleźć miejsce na slot SIM, chińscy specjaliści musieli usunąć oryginalny silnik wibracyjny Apple Taptic Engine i zastąpić go znacznie mniejszą jednostką, która nadal zapewnia podstawową wibrację haptyczną. W ten sposób uzyskana przestrzeń pozwoliła na zainstalowanie czytnika kart SIM oraz fizycznego slotu, umożliwiając pełną funkcjonalność urządzenia. Co imponujące, zmodyfikowany telefon zachował klasę wodoodporności IP68.

Zdjęcia udostępnione przez Ice Universe potwierdzają, że zmodyfikowany iPhone Air działa z kartą SIM operatora China Telecom, może wykonywać połączenia telefoniczne i bez problemów korzysta z sieci 5G. Jak wyjaśnił Ice Universe: 

To, co zrobili, jest naprawdę hardcore'owe. Aby zrobić miejsce na fizyczny slot karty SIM, usunęli oryginalny moduł silnika wibracyjnego iPhone'a Air. W uwolnionej przestrzeni zainstalowali dwa nowe komponenty.

iPhone Air jest pierwszym iPhone'em sprzedawanym wyłącznie z eSIM na całym świecie, w tym w Chinach, gdzie w kwestii aktywacji eSIM Apple współpracuje tylko z jednym operatorem, China Unicom. Klienci innych sieci są poszkodowani, niedziwne więc, że narodził się pomysł na taką modyfikację.

telepolis
Zródła zdjęć: Ice Universe, Hsin Yen Huang / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Ice Universe