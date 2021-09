Gracze wolą procesory Intela. AMD traci i nie ma w tym nic dziwnego

Procesory AMD cieszą się coraz mniejszą popularnością, jak wynika z najnowszych statystyk Steama. Czerwoni znowu tracą udziały w rynku.

Steam opublikował najnowsze statystyki na temat podzespołów, z których korzystają jego użytkownicy. Może nie jest to idealne narzędzie do analizowania rynku, ale biorąc pod uwagę liczbę osób, która korzysta z launchera, to prawdopodobnie jedno z najlepszych źródeł informacji w tym temacie. W tym miesiącu dowiadujemy się z niego, że procesory AMD cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród graczy. Nie ma w tym nic dziwnego, patrząc na ich dostępność oraz ceny.

AMD traci, a Intel zyskuje

Z najnowszych statystyk Steama wynika, że w sierpniu AMD straciło 1,88 punktów procentowych udziałów w rynku procesorów. Jak już wspominałem, na pewno nie ma to przełożenia 1 do 1 na cały świat, ale jest pewnego rodzaju wskazówką. Tyle samo punktów procentowych zyskał Intel, z którego układów korzysta w tym momencie 72,68 procent użytkowników platformy. AMD może pochwalić się wynikiem 27,31 procent, który jest najgorszym od początku tego roku. To tylko pokazuje, w jak złej sytuacji aktualnie znajdują się Czerwoni.

Z czego wynikają spadki? Odpowiedź jest w gruncie rzeczy prosta. Wystarczy spojrzeć na dostępność i ceny poszczególnych modeli. W tym momencie kupno procesora Intela jest po prostu dużo rozsądniejsze. AMD ma problemy z dostarczeniem na rynek odpowiedniej liczby egzemplarzy, przez co ceny ich CPU są mocno zawyżone. Z tego powodu porównywalne pod względem wydajności układy Intela są tańsze, a przez to częściej przez graczy wybierane. Ot cała tajemnica.

