Ten jeden trick znacząco przyśpiesza komputery z AMD Ryzen

Masz procesor AMD Ryzen 7000? W takim razie Twój komputer może być jeszcze szybszy! Wystarczy zmienić jedną opcję w UEFI. Jest to proste i bezpieczne.

Najnowsze procesory AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake to prawdziwe potwory wydajności w grach i programach. Wszystko za sprawą większej liczby rdzeni i wątków, nowych architektur, ale również obsługi interfejsu PCIe 5.0 czy pamięci DDR5. Niestety nowe platformy mają też swoje słabe strony.

Sztuczka dostępna jest na płytach głównych MSI

Czas od włączenia komputera do załadowania systemu, nawet z mocnym CPU i wydajnym SSD, potrafi się dłużyć i sięgać prawie minuty. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku AMD. Powód? Trenowanie pamięci RAM. Jednak wystarczy zmienić jedno ustawienie by skrócić ten czas nawet o 50%.

MSI pochwaliło się na swojej stronie internetowej pozycją "Memory Context Restore" ukrytą w sekcji OC w najnowszym BIOS-ie dla płyt głównych z chipsetem AMD X670(E) i B650(E) dla procesorów AMD Ryzen 7000. Tajwańczycy nie zdradzają szczegółów, ale jej włączenie znacząco przyśpiesza uruchamianie komputera.

Według wewnętrznych pomiarów MSI mowa o zejściu z 43 do 22 sekund bootowania. W obu przypadkach użyto tej samej platformy testowej - procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, płyta główna MSI MAG X670E Tomahawk WiFi i pamięci RAM DDR5 Kingston 6000 MHz (2x 16 GB z AMD EXPO).

Podobnie nazwane funkcje można znaleźć również u innych producentów, ale jest pewien problem. Zarówno ASUS, jak i GIGABYTE dość mocno je ukrywają. Powód? Użytkownicy na Reddicie i forach skarżą się na brak pełnej stabilności objawiający się między innymi tzw. BSOD (awaria systemu wyświetlająca niebieski ekran).

MSI podkreśla, że nie jest to nowa funkcja i na wybranych płytach głównych dostępna była już wcześniej, ale nie była ona dopracowana. Wygląda więc na to, że jak na razie tylko MSI udało się opanować tą opcję.

Jak działa "Memory Context Restore"? Szczegółów brak, ale dość łatwo się domyślić. Płyta główna po pierwszej weryfikacji pamięci RAM zapewne po prostu ponownie używa tych samych ustawień AMD EXPO, zamiast ponawiać trenowanie. Oznacza to, że całość jest całkowicie bezpieczna. Nie będzie jednak działać po pierwszym uruchomieniu komputera, wymianie modułów czy przywróceniu BIOS-u do ustawień fabrycznych.

