AOC szykuje mały gamingowy monitor QHD 165 Hz

Jesteś zapalonym graczem i szukasz dobrego monitora? Nie chcesz dużo wydawać i nie masz dużo miejsca na biurku? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi AOC.

Chiny mają już populację na poziomie ponad 1,4 miliarda ludzi. Jest więc to ogromny rynek zbytu, który jest łakomym kąskiem dla wielu producentów. Również firm technologicznych. W przypadku AOC najpopularniejszym modelem w sprzedaży jest monitor Q24G2. Kusi on swoją wyjątkową specyfikacją.

Nowy monitor AOC ma kosztować około 1149 złotych

Za sprawą niskiej przekątnej ekranu i wysokiej rozdzielczości dostajemy duże zagęszczenie pikseli na poziomie 123 PPI, a więc znacznie więcej niż tradycyjne 108 PPI. Wygląda na to, że po sukcesie w Chinach AOC planuje debiut jeszcze lepszej wersji tego monitora w Europie. A my poznaliśmy dokładną specyfikację.

AOC Q24G2A/BK to 24-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Deklarowany czas reakcji (MPTR) wynosi 1 milisekundę, a maksymalna jasność to do 350 cd/m2. Wykorzystywany panel pochodzi zapewne od chińskiej firmy BOE Technology.

Oczywiście jak na gamingową jednostkę przystało nie mogło zabraknąć obsługi AMD FreeSync czy NVIDIA G-Sync Compatible. Podstawa zgodna jest ze standardem montażowym VESA i oferuje regulację wysokości oraz kąta nachylenia. Europejska wersja monitora doczeka się dwóch wbudowanych głośników 2 W.

Premiera AOC Q24G2A/BK ma nastąpić już niedługo, a sugerowana cena to 249 euro, czyli około 1149 złotych. Budzi to pewne zdziwienie, biorąc pod uwagę, że w tej cenie trafiają się już jednostki 27" QHD 165 Hz. Z drugiej jednak strony nie każdy ma na biurku miejsce na większy monitor i AOC może znaleźć swoją niszę.

Źródło zdjęć: AOC, PC Gamer

Źródło tekstu: oprac. własne