Pierwsze testy Ryzenów 9000 pokazują duży wzrost wydajności

W sieci pojawiły się testy procesorów AMD Ryzen 9000. Jeśli są prawdziwe, to możemy liczyć na duży skok wydajności dla jednego rdzenia.

Przełom roku powinien obfitować w wiele premier na rynku hardware'owym. Nowe karty graficzne mają zaprezentować NVIDIA, AMD oraz Intel. Poza tym doczekamy się również nowej generacji procesorów zarówno od niebieskiego, jak i czerwonego producenta. Na jak duży wzrost wydajności możemy liczyć? Jedne z pierwszych testów modeli Ryzen 9000 sugerują, że poprawa pod tym kątem będzie znacząca.

Wydajność AMD Ryzen 9000 (Zen 5)

Wyniki testów jednego z procesorów AMD Ryzen 9000 pojawiły się na chińskim forum Baidu, które często jest źródłem podobnych przecieków. Co prawda nadal mowa o wersji inżynieryjnej układu, ale osiągającej taktowanie aż 5,8 GHz (o 100 MHz więcej niż Ryzen 9 7950X), więc prawdopodobnie bardzo zbliżonej do finalnego produktu.

Procesor został przetestowany w programie CPU-Z. Osiągnął w nim wynik 910 punktów dla pojedynczego rdzenia. Dla porównania Ryzen 9 7950X osiąga w tym samym teście około 767 punktów, więc mowa aż o 19-procentowym wzroście. Natomiast jest to wynik porównywalny do Core i9-14900K. Co więcej, układ raportuje TDP na poziomie 170 W, więc niemal na pewno jest to najmocniejszy model z 16 lub 12 rdzeniami.

Oznacza to, że procesory AMD Ryzen 9000 w standardowej wersji powinny być wydajniejsze od modeli Ryzen 7000, ale z pamięciami 3D V-Cache. Ich premiera sklepowa ma odbyć się w lipcu lub sierpniu.

Źródło zdjęć: Mino Surkala / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech