To już pewne. Nowe procesory AMD zobaczymy w sierpniu

Potrzebujesz nowego laptopa lub handhelda? Warto poczekać. Wygląda na to, że od premiery nowych układów AMD dzielą nas już tylko dwa miesiące.

Nie jest żadną tajemnicą, że zarówno AMD, jak i Intel szykują się do premiery nowych procesorów. Jeszcze w tym roku dostaniemy od obu gigantów CPU skierowane do laptopów oraz komputerów stacjonarnych. Wygląda jednak na to, że premiera rozwiązań Czerwonych jest na wyciągnięcie ręki.

AMD Strix Point zasili laptopy, Mini PC i przenośne konsole

Właściciel AOOSTAR, małej chińskiej firmy specjalizującej się w Mini PC, poinformował na Discordzie, że "debiut AMD Ryzen nowej generacji" planowany jest na sierpień 2024. Przynajmniej, gdy mowa o największych firmach. Mniejsze podmioty - w tym AOOSTAR - pokażą swoje rozwiązania w październiku 2024.

Mowa oczywiście o mobilnych układach AMD Strix Point na bazie nowej architektury AMD Zen5, których zapowiedź przewidywana jest na początku czerwca, na tajwańskich targach Computex 2024.

Jak na razie brak szczegółów na temat specyfikacji, ale nacisk ma zostać położony na wydajność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją - w tym Microsoft Copilot+. Osiągnięte to zostanie między innymi za sprawą NPU o wydajności 50 TOPS czy szybszego układu graficznego na bazie architektury AMD RDNA 3+.

To jednak nie koniec nowości jakie Czerwoni szykują dla nas na najbliższe miesiące. W przygotowaniu jest jeszcze rodzina AMD Fire Range wyposażona w dużo wydajnych rdzeni i skierowane do laptopów gamingowych i mobilnych stacji roboczych oraz seria AMD Strix Halo dla lekkich ultrabooków.

Źródło zdjęć: AMD, VideoCardz

Źródło tekstu: AOOSTAR, oprac. własne