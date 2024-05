Polacy pokazali nowego malucha. Prędkości robią wrażenie

Polski producent SSD i modułów RAM nie zwalnia tempa. Gamingowa marka IRDM doczekała się nowych, wydajnych nośników dla handheldów.

Rynek przenośny konsol do gier jest żywy jak nigdy wcześniej do tej pory. Konsumenci mają do wyboru m.in. Nintendo Switch, Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw oraz zatrzęsienie mniej znanych na Zachodzie, typowo chińskich propozycji od GPD, ONEXFLY, AYANEO i innych.

IRDM Pro Nano to topowa wydajność do 7300 MB/s

Jednak bez różnicy jaki sprzęt sobie upatrzycie zasada jest prosta - pojemniejsze modele są zawsze droższe niż podstawowy wariant i wymiana pamięci na własną rękę. A jako, że większość konsol wspiera SSD jest to wyjątkowo proste. Właśnie dlatego polski producent postanowiła rozszerzyć swoje portfolio.

IRDM Pro Nano to nowa seria nośników półprzewodnikowych w formacie M.2 2230 skierowanych do graczy. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem PCI Express 4.0 x4. Niestety Polacy nie zdradzają szczegółów na temat specyfikacji - mowa tylko o kościach 3D NAND. Ale ich producent czy użyty kontroler pozostaje tajemnicą.

Do wyboru są trzy różne pojemności - 512 GB oraz 1 i 2 TB. Ich specyfikacja wygląda następująco:

IRDM Pro Nano 512 GB - do 5100 MB/s dla odczytu i do 4600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 780 000 IOPS dla odczytu i do 920 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 5100 MB/s dla odczytu i do 4600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 780 000 IOPS dla odczytu i do 920 000 IOPS dla zapisu losowego; IRDM Pro Nano 1 TB - do 7300 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 750 000 IOPS dla odczytu i do 850 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 7300 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 750 000 IOPS dla odczytu i do 850 000 IOPS dla zapisu losowego; IRDM Pro Nano 2 TB - do 7300 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 750 000 IOPS dla odczytu i do 850 000 IOPS dla zapisu losowego;

Opisywane SSD trafiły już do polskich sklepów. Sugerowane ceny ustalono na 249, 419 i 809 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej limitem zapisanych danych, który wynosi 300, 600 i 1200 TBW.

