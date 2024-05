Tak wygląda prestiż. Złote i srebrne pamięci RAM

Jeśli liczy się dla Ciebie nie tylko wydajność, ale wygląd komputera to mamy dobre wieści. G.SKILL przygotował nowe moduły RAM DDR5 z serii Royal.

Czasy się zmieniły, a konsumencki składający nowy zestaw komputerowy nie patrzą już tylko na wydajność i cenę. Wymagania są znacznie większe, a pod uwagę brana jest również kultura pracy, temperatury, pobór mocy czy wygląd. To właśnie dlatego popularnością cieszą się obudowy z panelem bocznym w formie okna.

Mowa o wydajności do 8400 MT/s i pojemności do 96 GB

Firma G.SKILL, czyli tajwański lider na rynku pamięci RAM dla entuzjastów, kolejny raz rozszerza swoje portfolio. Tym razem wyjątkowa seria Royal doczeka się modernizacji do standardu DDR5.

G.SKILL Trident Z Royal to moduły RAM do komputerów stacjonarnych, które charakteryzują się metalicznymi, złotymi i srebrnymi radiatorami. Nie brakuje tutaj również RGB LED, a dyfuzory rozpraszające kolorowe światło stylizowane są na kryształy. Jest to z pewnością oryginalna i wyjątkowa stylistka.

Jednak dla Tajwańczyków liczy się nie tylko wygląd, ale i wysoka wydajność. Flagowe modele zaoferują nam do 8400 MT/s przy opóźnieniach rzędu CL 40-52-52-134 i napięciu 1,4 V. Oczywiście to już wymaga odpowiedniego procesora i płyty głównej. Do wyboru będą różne pojemności, w tym zestawy 48 i 96 GB.

Pamięci G.SKILL Trident Z Royal trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Jednak należy zakładać, że podobnie jak w przypadku generacji DDR4, tanio nie będzie.

Zobacz: Lubisz Elden Ring? To karta graficzna właśnie dla Ciebie

Zobacz: Ten producent daje czadu. Tak tanio jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: G.SKILL

Źródło tekstu: oprac. własne