AMD Ryzen 7 9800X3D wykręca kosmiczne wyniki w CS2 i Valorancie

Intel ma spory problem, a nazywa się on AMD Ryzen 7 9800X3D. Najnowszy procesor Czerwonych okazał się rewelacyjny w grach. To w tym momencie najlepsze, co możecie kupić do swojego komputera, przynajmniej pod kątem gier. Chociaż fabrycznie oferuje już dobre wyniki, to dzięki overclockingu można z niego wycisnąć jeszcze więcej.

Podkręcony AMD Ryzen 7 9800X3D

Tony Yu, szef chińskiego ASUSA, pokazał, ile można wycisnąć z AMD Ryzen 7 9800X3D dzięki podkręcaniu. Zegar procesora został podbity do wartości aż 6,9 GHz. Przy takiej częstotliwości nie obyło się bez ekstremalnego chłodzenia za pomocą ciekłego azotu. Do testów wykorzystano też płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E Gene, kartę GeForce RTX 4090 oraz 32 GB pamięci DDR5-6000 (CL30).

Dzięki takiem podkręceniu Ryzen 7 9800X3D uzyskał aż 30,513 pkt w teście Cinebench R23. To poprawa aż o 36 proc. w porównaniu z ustawieniami PBO. Jeszcze lepiej wygląda to w grach. CPU pozwolił na osiągnięcie średnio aż 1262,9 klatek na sekundę w Counter-Strike 2 w rozdzielczości 1080p i na najwyższych ustawieniach. W podobnym scenariuszu w Valorancie dało to ponad 2000 klatek na wyborze postaci i około 1100 klatek w trakcie samej gry.

Przy tak ekstremalnych ustawieniach Ryzen 7 9800X3D pobierał około 200 W energii.

