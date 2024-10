AMD Ryzen 7 9800X3D daje się podkręcić. Wydajność zachwyca

AMD Ryzen 7 9800X3D ma duży potencjał OC. Zwiększenie taktowania na wszystkich rdzeniach daje spory wzrost wydajności.

Procesory AMD Ryzen 9000X3D będą pierwszymi z pamięciami 3D V-Cache, które da się podkręcać. Jak bardzo? Mogą mieć całkiem dobry potencjał OC, na co wskazują najnowsze testy, które pojawiły się na forum AnandTech. Ich autorem jest Igor_Kavinski.

Podkręcanie AMD Ryzen 7 9800X3D

Na forum AnandTech pojawiły się testy wydajności procesora AMD Ryzen 7 9800X3D. Fabrycznie jego taktowanie maksymalnie ma wynosić 5,2 GHz, czyli o 200 MHz więcej niż w modelu 7800X3D. Jednak w tym przypadku układ osiągnął ponad 5,6 GHz na wszystkich rdzeniach, co dało mu niezłego kopa wydajności.

W teście Cinebench R23 procesor uzyskał 2261 pkt na jednym rdzeniu i 25258 pkt na wszystkich rdzeniach. Dla porównania Ryzen 7 7800X3D może pochwalić się wynikiem na poziomie 18000-19000 pkt w teście wielordzeniowym. Oznacza to, że podkręcony Ryzen 7 9800X3D jest aż o 35 proc. wydajniejszy od swojego poprzednika. W przypadku wykorzystania jednego rdzenia poprawa to około 25 proc.

Nie wiadomo, jak przełoży się to na wydajność w grach. Zazwyczaj modele bez pamięci 3D V-Cache osiągają lepsze wyniki w testach Cinebench z powodu wyższego taktowania. Tutaj mamy wyjątek, chociaż prawdopodobnie spowodowany właśnie wyższymi częstotliwościami. Nie zmienia to faktu, że może to być zapowiedź naprawdę bardzo udanych układów AMD.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech