AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X rozczarowują w testach wydajności

Procesory AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X zostały przetestowane w popularnym benchmarku. Wyniki wydajności raczej rozczarowują.

Niedawno AMD opóźniło premierę nowych procesorów z serii Ryzen 9000. Nie znamy dokładnych powodów tej decyzji, ale spekuluje się, że była ona spowodowana literówką w oznaczeniach na układach (Ryzen 9 9700X zamiast Ryzen 7 9700X). Pomimo tego część osób ma już dostęp do procesorów, dzięki czemu pojawia się coraz więcej testów. Niestety, Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X trochę rozczarowują.

Wydajność Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X

Procesory Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X zostały przetestowane w programach CPU-Z oraz Cinebench R23 zarówno w standardowej konfiguracji, jak i z włączonym PBO (Precision Boost Overdrive), czyli w wersji lekko podkręconej. W obu przypadkach wzrost wydajności względem poprzedników jest żaden. Co więcej, włączenie PBO też nie daje wielkiego wzrostu mocy obliczeniowej.

AMD Ryzen 7 9700X uzyskał 863 pkt w teście jednordzeniowym oraz 8237 pkt. w teście wielordzeniowym CPU-Z. Z kolei w Cinebench R23 to 2218 i 20,125 pkt. Po włączeniu PBO wyniki wzrosły do odpowiednio 887 oraz 8748 pkt w CPU-Z, a także 2280 i 21,533 pkt w Cinebench 23. To poprawa o około 2,8 proc. przy wykorzystaniu jednego rdzenia i 6,2-7 proc. przy użyciu wszystkich rdzeni.

Jeśli chodzi o układ Ryzen 5 9600X to ten uzyskuje 849 pkt w teście jednordzeniowym CPU-Z i 6179 pkt w teście wielordzeniowym. Natomiast w Cinebench R23 to kolejno 2160 i 16,205 pkt. Po włączeniu PBO wyniki w CPU-Z rosną do 875,2 pkt (+3,06 proc.) oraz 6595 pkt (+6.73 proc.). Z kolei w Cinebench R23 układ uzyskuje z PBO 2244 pkt (+3,88 proc.) i 17,037 pkt (+5,13 proc.).

Sprawdzono też, jak włączenie PBO wpływa na wydajność w grach. W Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 720p (pozwala ona najlepiej sprawdzić możliwości procesorów) średnia liczba klatek na sekundę wzrosła z 251,05 do 256,26, więc zaledwie o 2,07 proc.

Co więcej, powyższe wyniki plasują nowe układy poniżej ich poprzedników, czyli modeli Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 5 7600X. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że testy wykonano na wersjach inżynieryjnych, które nie muszą w pełni oddawać możliwości procesorów, które trafią do sprzedaży. Dlatego finalnie nie tylko wydajność układów może być lepsza, ale też więcej może dawać włączenie funkcji PBO.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech