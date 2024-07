Huawei MateBook GT - pierwszy laptop dla graczy

Huawei MateBook GT to pierwszy gamingowy laptop w portfolio chińskiego producenta. Zapozował właśnie na pierwszych zdjęciach.

Podczas ChinaJoy Expo Huawei zrobił niespodziankę — oto MateBook GT

Nie znamy jeszcze specyfikacji sprzętu, ale mówi się o procesorach z rodziny Intel Core Ultra i zasilaczu o mocy 140 W, a więc podobnych rozwiązaniach do tych z Huawei MateBok X Pro, którego test przeczytać można pod tym adresem.

Tym razem jednak nie mamy do czynienia z ultrabookiem, tylko z masywniejszym komputerem z dużym systemem chłodzenia. Stylistyka urządzenia jest dość powściągliwa, to taki trochę MacBook Pro, ale do gier.

Jedynie wytłoczenie GT na spodzie obudowy zdradza gamingowe ambicje, a duże logo Huawei na klapie laptopa dorobiło się białego podświetlenia.

Jak widać na dołączonych zdjęciach, egzemplarz komputera nie jest przeznaczony do sprzedaży. Może być to produkt bliski finalnemu urządzeniu, jak i luźny koncept z działu R&D producenta. Azjatyckie media obstawiają jednak, że Huawei niebawem wejdzie do świata gamingu. Sam nie zdziwiłbym się, gdyby komputer okazał się ostatecznie bardziej odpowiedzią na biznesowe MacBooki Pro niż sprzętem do grania. Z tym designem z powodzeniem sprawdzi się i biznesowych okolicznościach przyrody.

Zobacz: Jest nowy król fotografii mobilnej. To Huawei Pura 70 Ultra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gizmochina

Źródło tekstu: SMZDM, Gizmochina, oprac. wł