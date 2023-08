AMD ujawnia, kiedy zobaczymy nowe karty graficzne

Potwierdzenie przyszło ze strony Scotta Herkelmana, który w AMD pełni rolę wiceprezesa i głównego menadżera segmentu graficznego. Na X (wcześniej Twitter) napisał on, że Czerwoni wezmą udział w targach Gamescom, na których zorganizują własną konferencję. Co zostanie na nich zaprezentowane?

Na 99 proc. w trakcie targów Gamescom w Niemczech AMD zaprezentuje nowe karty graficzne. Lisa Su, czyli szefowa firmy, już jakiś czas temu przyznała, że nowe modele dla entuzjastów zadebiutują jeszcze w tym kwartale. Prawdopodobnie będą to modele z serii Radeon RX 7800 oraz RX 7700, bo w sumie tylko ich w tym momencie brakuje w portfolio firmy.

Please join the @AMDRadeon team at Gamescom next week for our next major product announcements!



If you can make it to Germany and will be one of the couple hundred of thousand visitors attending one of the biggest gaming events I hope to talk to you in person!… pic.twitter.com/Te7l7ufU59