AMD potwierdza premierę nowych kart graficznych z architekturą RDNA 3. Chodzi o modele z serii Radeon RX 7000.

AMD nie spieszy się w tej generacji kart graficznych. Czerwoni do tej pory zaprezentowali tylko trzy modele desktopowe — Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7600. Można do tego grona jeszcze dorzucić Radeona RX 7900 GRE, ale ten nie jest dostępny globalnie. Dla porównania NVIDIA ma już 7 modeli z serii RTX 40. Na szczęście AMD zamierza nadrobić te zaległości.

Nowe karty graficzne AMD RDNA 3

Firma AMD potwierdziła, że jeszcze w tym kwartale na rynku zadebiutują nowe karty graficzne RDNA 3 dla entuzjastów. Obietnica padła z ust samej Lisy Su, czyli szefowej firmy.

Jeśli chodzi o karty graficzne dla graczy, to w drugim kwartale rozszerzyliśmy naszą serię kart graficznych Radeon 7000, wprowadzając mainstreamowe karty RX 7600 do grania w 1080p. Jesteśmy na dobrej drodze do dalszego rozszerzenia naszej oferty procesorów graficznych RDNA 3, wprowadzając w trzecim kwartale nowe karty z serii Radeon 7000 dla entuzjastów.

- powiedziała Lisa Su, CEO w AMD.

Jakie to będą modele? Radeony RX 7900 są zaliczane przez AMD do kategorii dla ultraentuzjastów, więc następne w kolejności powinny być układy z serii RX 7800. Oczywiście nie można wykluczyć, że będą to też modele RX 7700, ale tych Czerwoni raczej nie określaliby mianem dla entuzjastów.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz