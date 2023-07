Nowy Radeon RX 7900 GRE przetestowany. Wydajność nie zachwyca

AMD wprowadziło do swojej oferty nową kartę graficzną Radeon RX 7900 GRE. Zagranicznym redakcjom udało się ją przetestować i wypada całkiem nieźle.

Radeon RX 7900 GRE to nowa karta graficzna w ofercie AMD. Jest to okrojona wersja standardowego modelu RX 7900 XT. Najważniejsza różnica to mniej pamięci VRAM i na wolniejszej szynie. Jednocześnie jest to model sporo tańszy. Jak wypada w testach?

Wydajność Radeona RX 7900 GRE

Chińska redakcja Expreview przetestowała nowy model. Porównano go do Radeona RX 79000 XT oraz GeForce'a RTX 4070. Zestawienie to wypada całkiem nieźle dla GPU. Jest oczywiście zauważalnie wolniejszy od 7900 XT, ale już w zestawieniu z RTX 4070 radzi sobie całkiem nieźle. W zdecydowanej większości gier wypada od swojego konkurenta dużo lepiej, ale to żadne zaskoczenie, bo jest jednocześnie droższa. Sytuacja zmienia się dopiero po włączeniu Ray Tracingu, w którym AMD znacznie odstaje od NVIDII.

Pomimo tego Radeon RX 7900 GRE wydaje się średnim wyborem. Karta jest o zaledwie 50 dolarów tańsza od GeForce'a RTX 4070 Ti, który powinien być od niej już sporo wydajniejszy. Zresztą nie ma to wielkiego znaczenia, bo i tak nowy Radeon jest dostępny ekskluzywnie tylko na rynku chińskim. Nie wiemy, czy kiedykolwiek trafi również do Europy.

Natomiast takie wyniki mogą budzić wątpliwości co do Radeonów RX 7800. Jeśli nie będą one bardzo konkurencyjnie wycenione, to AMD może mieć problem w zestawieniu z NVIDIĄ.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: TechPowerUp