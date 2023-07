Nowy Radeon RX 7900, ale i tak go nie kupisz

AMD szykuje się na premierę nowej karty graficznej Radeon RX 7900 GRE. Niestety, nikt z nas nie będzie w stanie jej kupić.

AMD poszerza swoją ofertę kart graficznych o model Radeon RX 7900 GRE. Chociaż prezentuje się ciekawie, to prawdopodobnie nie jest to konstrukcja, której gracze się spodziewali i oczekiwali. Sytuację pogarsza fakt, że zapewne nikt z nas i tak nie będzie w stanie jej kupić.

Radeon RX 7900 GRE

Radeon RX 7900 GRE to lekko okrojona wersja Radeona RX 7900 XT. Z doniesień wynika, że nowy model ma dokładnie tyle samo jednostek obliczeniowych, co przekłada się na 5376 procesorów strumieniowych. Identyczne mają być też taktowania, dobijające do 2,4 GHz w Boost. Czym w takim razie różni się nowa karta?

Przede wszystkim pamięciami VRAM. Nowy model ma 16 GB zamiast 20 GB. Dodatkowo zostały one umieszczone na 256-bitowej szynie (a nie 320-bitowej), więc przepustowość spadła z 800 do 640 GB/s. Poza tym Radeon RX 7900 GRE ma się różnić od swojego pierwowzoru budową płytki PCB i niższym o 15 W zużyciem energii (TBP — Total Board Power).

Karta nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana przez AMD, ale dostępne w sieci zdjęcia dowodzą, że taki model istnieje. Szkoda, że ma być dostępny tylko na rynku chińskim. Premiera, według plotek, zaplanowana jest na 28 lipca. Na ten moment nie wiemy, czy Czerwoni planują globalną premierę. Dobrze by było, bo mógłby to być bardzo ciekawy model ze świetnym stosunkiem jakości do ceny. Karta dostępna będzie tylko w autorskich wersjach partnerów AMD.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz