AMD szykuje się do walki z Intelem. Pomogą w tym nowe karty graficzne

AMD planuje odświeżyć architekturę RDNA 2 i tym samym zaprezentować nowe karty graficzne Radeon RX 6x50. Te mają przed nami coraz mniej tajemnic. Co już wiemy?

Plotki na temat odświeżenia architektury RDNA 2 pojawiły się niedawno, ale nabierają coraz większego rozmachu. Z kolejnych źródeł docierają do nas informacje na temat modeli Radeon RX 6x50. Dzięki temu wiemy o nich coraz więcej.

AMD odświeża karty graficzne RDNA 2

Najnowszym źródłem przecieków jest YouTuber z kanału Moore's Law is Dead, który wielokrotnie już okazał się wiarygodny. Według jego wiedzy AMD planuje trzy modele kart graficznych z odświeżoną architekturą RDNA 2: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6650 XT. Co ciekawe, na liście nie ma Radeona RX 6850 XT, który podobno nie jest w planach Czerwonych.

Niepewna jest na ten moment ewentualna data premiery. Pierwszym modelem, który zaprezentuje AMD, ma być RX 6950 XT. Dopiero w drugim kwartale 2022 roku mają do niego dołączyć słabsze konstrukcje w postaci RX 6750 XT oraz RX 6650 XT. Wcześniejsze plotki sugerowały kwiecień, jako miesiąc, w którym GPU trafią do sprzedaży, ale to nic pewnego.

Jeśli chodzi o samą specyfikację, to odświeżone modele RDNA 2 mają korzystać z szybszych pamięci GDDR6 18 Gbps, co samo w sobie podniesie ich wydajność. Oprócz tego możemy liczyć na wyższe taktowania, ale też idące za tym wyższe TDP.

Z plotek wynika, że AMD zdecydowało się na odświeżenie architektury RDNA 2 z powodu nadchodzącej rywalizacji z Intelem. Niebiescy wkrótce zaprezentują karty graficzne Arc Alchemist. Najmocniejszy model ma oferować wydajność na poziomie RX 6700 XT oraz RTX 3070/3070 Ti. Stąd pomysł wprowadzenia RX 6750 XT, aby minimalnie prześcignąć rywala.

