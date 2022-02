Nowa generacja kart graficznych AMD? Nie, najpierw odświeżenie starej

Jeśli czekasz na nową generację kart graficznych AMD, to najpierw Czerwoni planują odświeżyć serię Radeon RX 6000. Co wiemy o tych modelach?

Do tej pory wydawało nam się, że pod koniec roku AMD zaprezentuje karty graficznej Radeon RX 7000, a NVIDIA modele GeForce RTX 40. Najnowsze plotki sugerują, że może być inaczej. Nowe generacje nadal planowane są na czwarty kwartał, ale wcześniej Czerwoni odświeżą serię RX 6000.

AMD odświeża karty graficzne Radeon

Taką informację przekazał znany użytkownik Twittera o pseudonimie Greymon55, który ma na swoim koncie wiele potwierdzonych z czasem przecieków. Jego zdaniem w połowie roku (czerwiec albo lipiec) AMD wprowadzi nowe karty graficzne Raden RX 6x50, czyli np. Radeon RX 6850.

Na czym ma polegać odświeżenie architektury RDNA 2? Po pierwsze, karty graficzne otrzymają szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps. Po drugie, będą miały podwyższone taktowania. Niewykluczone też, że GPU będą produkowane w litografii 6 nm (TSMC N6), a nie 7 nm, jak do tej pory, ale to tylko moje przypuszczenia. Już samo to pozwoliłoby znacząco zwiększyć zegary i tym samym wydajność.

Poza tym w planach nadal jest kolejna generacja kart graficznych Radeon RX 7000 z architekturą RDNA 3. Te mają być produkowane w litografii 5 nm. Premiera prawdopodobnie pod koniec roku. Według pogłosek zarówno AMD, jak i NVIDIA szykują duży skok wydajnościowy swoich GPU.

